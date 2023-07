La Nazione: Amrabat, lo United prova a stringere i tempi Ma le sirene dell’Arabia restano sullo sfondo

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo: “Pressing United per Amrabat”.

A pagina 4 apertura per: “Amrabat, lo United prova a stringere i tempi Ma le sirene dell’Arabia restano sullo sfondo”. Sottotitolo: “L’agente del centrocampista conferma l’interesse di almeno tre club, con la Premier destinazione gradita. Serve però la cifra giusta”. In taglio basso: “Sofyan, fortissimamente Sofyan Poi lo strappo: colpa del Barça”. Di spalla sempre mercato: “Dominguez, si aspetta l’ammissione in Europa”.

A pagina 5 infine c'è: “Il vento rovina la festa a Jovic”. Ovvero: “Le raffiche hanno impedito all’aereo viola di partire Si riprova stamani, ma il test a Belgrado è a rischio”.