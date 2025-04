Caprile: "De Gea un mito, spero di avere la sua maglia. La Fiorentina? Possiamo conquistare punti contro chiunque, bisogna crederci"

Lunedì prossimo in campionato, la Fiorentina giocherà in trasferta contro il Cagliari. La formazione sarda, in porta, presenta il portiere Elia Caprile che vede in David De Gea un punto di riferimento: “Un mito, uno dei grandi di tutti i tempi. Spero di avere la sua maglia”, confessa al Corriere dello Sport.

Sul match di lunedì: “Se sono ansioso? Voglioso di giocare. Mi piace il riscaldamento, il momento in cui posso “sentire” lo stadio, i suoi rumori, il pubblico. Al fischio di inizio, ho orecchie e occhi solo per la partita. Ho fiducia, siamo in una buona situazione e consapevoliche saranno sei gare difficili. Possiamo conquistare punti contro chiunque. Bisogna crederci”.