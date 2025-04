Altro che Onana: la prima scelta del Manchester United per sostituire De Gea era... l'incubo di Kean

Firenze e Manchester sono state vicinissime negli ultimi giorni a livello mediatico. Questo perché mentre De Gea faceva meraviglie alla Fiorentina, colui che l'ha sostituito allo United commetteva gli ennesimi errori della sua stagione. Acquistato per 52,5 milioni più bonus dall'Inter, Onana è ad oggi uno dei più grandi fallimenti di mercato dei Red Devils, che però a dire la verità avevano piani diversi per la porta…

Stessa città, portieri a dir poco diversi

Sia chiaro, il rapporto con De Gea sarebbe finito a prescindere. Ma come riporta TMW il primo nome per sostituirlo nell'estate del 2023 era un altro, ossia Mike Maignan reduce dallo Scudetto e da una stagione strepitosa con il Milan. L'incubo di Kean, a cui ha parato un rigore all'andata e di tutto nella gara di ritorno a San Siro, per il quale però all'epoca la dirigenza rossonera chiuse la porta a qualunque offerente. Lo United ripiegò dunque su Onana, con risultati a dir poco disastrosi.