Sarà un'estate bollente per la Fiorentina, alle prese con riscatti da esercitare e contratti da rinnovare. Non dovrebbe destare preoccupazioni invece la situazione di David De Gea, che ogni giorno (ed è quasi normale viste le prestazioni che continua a sfornare) viene accostato a una squadra diversa, ultima la Juventus nell'ottica di una fantasiosa sostituzione di Di Gregorio.

De Gea e la Fiorentina ancora insieme

Ma De Gea non si tocca. Il portiere spagnolo è in scadenza contrattuale ma, come riporta TMW, la Fiorentina ha un'opzione unilaterale per confermare per un'ulteriore stagione, alzandogli lo stipendio a 2 milioni di euro. Da parte del club non c'è alcuna intenzione di cederlo, ragion per cui ogni eventuale offerta (anche importante) verrà rispedita al mittente. Lo stesso De Gea, d'altronde, ha più volte dichiarato di stare benissimo a Firenze.