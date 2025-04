Un futuro viola da scrivere (e firmare?) per i pilastri della difesa. De Gea e Comuzzo, conterà anche il finale di stagione: la situazione

La Gazzetta dello Sport pensa già alla Fiorentina del futuro, ipotizzando la possibile rosa con la quale la squadra viola si potrebbe presentare ai nastri di partenza della prossima stagione.

La questione De Gea

Per De Gea i viola hanno la possibilità di far valere un'opzione unilaterale a proprio favore e legare il portiere in automatico fino al 2026. I dirigenti però non vogliono forzare la mano, nonostante il coltello sia dalla parte del manico, l'intenzione è quella di far rimanere De Gea solo se il calciatore sia ancora convinto del progetto viola. In questo caso la dirigenza gigliata vorrebbe prolungare il contratto in essere del portiere spagnolo fino al 2027. Per trattenere il portiere a Firenze potrebbe risultare decisiva l'eventuale qualificazione ad una coppa europea, anche se De Gea è molto felice e si trova benissimo in città.

Il rinnovo di Comuzzo

L'altro caso preso i questione è quello di Pietro Comuzzo. Le voci attorno al giovane difensore si fanno sempre più insistenti, ma la Fiorentina, dopo aver rifiutato trenta milioni dal Napoli durante il mercato di gennaio, sta pensando al rinnovo per blindare il gioiellino cresciuto nel settore giovanile viola.