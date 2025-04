Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è già tempo di calciomercato. Una delle questioni analizzate dalla Rosea è la spinosa situazione legata a Albert Gudmundsson.

Le parole del presidente viola

Appena arrivato a Firenze il patron viola Rocco Commisso ha fatto sapere che i big di questa Fiorentina difficilmente lasceranno Firenze. Sull'islandese le sue parole però non furono così decise: “La situazione giudiziaria è particolare, ma spero che potremo tenerlo”. Inevitabilmente la vicenda processuale avrà un bel peso, anche se il giocatore è già stato assolto sia in primo che in secondo grado.

La questione economica

Nel ragionamento della società viola rientrerà però anche una questione economica. Gudmundsson ha un riscatto fissato a 17 milioni (da versare al Genoa), una bella somma per la Fiorentina, soprattutto se la squadra di Palladino non riuscisse a qualificarsi per le coppe europee.