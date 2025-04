Dopo le parole di Commisso su Kean, con il presidente viola che aveva detto: “Spero voglia rimanere. Uno di questi giorni ci parlo io, vediamo se riesco a convincerlo”, La Nazione ipotizza un colloquio nei prossimi giorni tra il bomber viola e il numero uno italo americano.

Le carte di Commisso

Commisso sa che per trattenere il suo gioiello serve intanto uno stipendio più alto e un adeguamento del contratto. E da qui probabilmente partirà il summit tra le parti, con Kean che non sembra essere smanioso di lasciare Firenze come gli illustri predecessori, anche perché siamo alle porte di un Mondiale che potrebbe vederlo protagonista.

Quanto futuro, Moise

La Fiorentina lo ha rilanciato e la piazza lo ama. Un trasferimento potrebbe cambiare le carte in tavola, senza contare che il ragazzo ha soli 25 anni. Tanta esperienza alle spalle, sì, ma quanta strada ancora davanti… E così la clausola rimane, ma la sua volontà potrebbe essere decisiva per un altro anno in viola. Commisso è pronto a mettere sul tavolo tutti questi argomenti per provare a trattenerlo almeno un altro anno a Firenze.