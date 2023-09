Corriere dello Sport-Stadio: Commisso carica e prevede una crescita della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Garantisco io”. Parla Gonzalez: "Nico apre la strada a Beltran: “Un fratello”. Sommario: “Parole da leader del numero 10 nel ritiro della Seleccion E Commisso carica: ”Continueremo a crescere, sono sicuro che faremo meglio dell’anno scorso".

A pagina 7 leggiamo: “La Fiorentina farà meglio di un anno fa”. Sottotitolo: "Commisso: “Siamo destinati a crescere” Italiano: “Maxime Lopez somiglia tanto ad Arthur, ma possono anche giocare insieme”.

In taglio alto: “United: Amrabat infortunato, anzi no. Cessione ufficializzata Non c’è un altro caso Castrovilli”. In taglio basso infine: “Gonzalez lancia Beltran: ”È come un fratello per me". E ancora: “Nico scherza in volo accanto a Lautaro: ”Volevo ucciderlo dopo la sconfitta".