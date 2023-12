Barone: "Mercafir una truffa, la più grande presa in giro della storia della Fiorentina"

"La Mercafir è stata una truffa. La più grande presa in giro della storia della Fiorentina". Altre parole utilizzate dal direttore generale viola, Joe Barone, che sono state riportate da Il Tirreno.

Bando andato deserto

Il dirigente gigliato fa riferimento in questo caso ad una delle prime aree che erano state individuate dall'amministrazione cittadina per poter costruire un nuovo stadio. Fu indetto anche un bando per l'aggiudicazione dell'area che andò però deserto.

“Nardella trovi i soldi che mancano”

Il dirigente gigliato ha anche detto: "Nardella trovi i 55 milioni che mancano, poi ne parliamo. Bisogna dire infatti, che non ne mancano solo 55 (per completare il rifacimento dello stadio ndr) ma anche altri 40 per le infrastrutture interne".

Per il momento non si registrano reazioni della controparte, vedremo se ci saranno nelle prossime ore.