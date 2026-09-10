Stroppa: "Mi preoccupa tutto della Fiorentina. Serviva il pallottoliere contro il Frosinone e invece..."

Domani la Fiorentina affronta in campionato il Venezia, squadra che ha come guida tecnica Giovanni Stroppa.

Complimenti a Vanoli

Il tecnico dei lagunari si troverà davanti Paolo Vanoli, appena subentrato a Fabio Grosso: “Ho una grande opinione di luii, ha vinto una finale playoff contro di me. L'anno scorso ha fatto un grandissimo lavoro proprio a Firenze e gli vanno fatti i complimenti, cosa che farò domani”.

Le preoccupazioni che gli crea la Fiorentina

“Tutto, l'identità di gioco, i giocatori importanti che ha specialmente davanti. La Fiorentina ha acquistato tanti giocatori bravi nell'uno contro uno, che fanno la differenza in questa categoria. Noi dobbiamo essere bravi ad annullarli. Con il Frosinone poteva servire il pallottoliere a favore della Fiorentina. Invece i viola hanno mancato le occasioni e lo 0-3 subito non descrive di certo la mole di gioco prodotta”.