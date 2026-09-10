Fiorentina, Vanoli punta sulla vecchia guardia: centrocampo “formato 2025/26” a Venezia

Dopo lo scossone degli ultimi giorni, la Fiorentina prova a concentrarsi esclusivamente sul campo e sulla delicatissima trasferta di Venezia. La preparazione prosegue nel silenzio: alla vigilia della partita nessun tesserato viola parlerà.

Vecchia guardia

Paolo Vanoli sta lavorando sulle scelte di formazione e potrebbe affidarsi soprattutto alla vecchia guardia, ovvero ai giocatori rimasti a Firenze dopo la profonda rivoluzione estiva. Oltre alla difesa, novità significative sono attese a centrocampo che, secondo il Corriere Fiorentino, potrebbe essere composto interamente da elementi già presenti nella passata stagione. Cher Ndour, Nicolò Fagioli e Marco Brescianini sono infatti candidati a partire insieme dal primo minuto.

Atta e Oulaï…

Una soluzione dettata anche dalle condizioni di Arthur Atta, non al meglio dal punto di vista fisico. Così come Christ Inao Oulaï del resto. In una partita fondamentale, Vanoli sembra quindi intenzionato a puntare sulle certezze e sulla conoscenza reciproca dei suoi uomini.