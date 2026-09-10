Intrigo Ndour, è già derby Juventus-Inter. Un centrocampista da trenta milioni

L'avvio di campionato della Fiorentina e alcune decisioni prese nel corso dell'ultimo mercato hanno offuscato anziché valorizzare la figura di Cher Ndour. Ma il ritomo di Paolo Vanoli, l'allenatore che nella passata stagione gli ha permesso di sbocciare, potrebbe nuovamente cambiare la situazione.

Di Ndour stamani si occupa il quotidiano Tuttosport che vede un intrigo di mercato intorno a lui e derby tra Juventus e Inter per prenderselo al pari di altri giocatori italiani in rampa di lancio.

Una marcia in più

A livello fisico, Ndour ha una marcia in più e ha già messo insieme un mini bagaglio internazionale rappresentato dalla gavetta fatta al Benfica, al Psg, al Braga e al Besiktas, prima dell'approdo alla Fiorentina.

Trenta milioni

Il club viola ha respinto ogni assalto per la propria mezzała in estate, partendo da una valutazione di addirittura 30 milioni, cifra che oggi nessuno è disposto ancora a versare nelle casse viola. Ma gli orizzonti cambiano in fretta.