Vanoli fa fuori la difesa. Dragusin riparte dalla panchina e i 'vecchi' sorridono

La Fiorentina targata Paolo Vanoli, in difesa riparte dall'usato sicuro.

Secondo quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport, il nuovo (vecchio) allenatore viola è intenzionato a ripartire da un trio già visto l'anno scorso. Un trio composto da Dodô a destra poi Pongracic e Ranieri al centro. A sinistra non c'è più Gosens, quindi c'è bisogno di andare su una novità che molto probabilmente sarà Valdepenas.

Chi ne fa le spese

In tutto questo giro, a farne le spese sono sostanzialmente i nuovi arrivati in estate, a cominciare da Dragusin, prelevato dal Tottenham, e calciatore molto legato, almeno come carriera, al diesse Paratici. Ma anche Viery, Jimenez e Joao Mario, in questo contesto, dovranno sudare per conquistare un posto da titolare.

L'obiettivo

L’unico obiettivo dev’essere quello di togliersi al più presto da una situazione scomodissima di classifica e psicologica per non rischiare che diventi un'altra volta inquietante. E allora si riparte a ricostruire proprio dalla difesa.