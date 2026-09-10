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Vanoli fa fuori la difesa. Dragusin riparte dalla panchina e i 'vecchi' sorridono

Redazione /
Jimenez Dragusin Dodò Pongracic
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La Fiorentina targata Paolo Vanoli, in difesa riparte dall'usato sicuro. 

Secondo quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport, il nuovo (vecchio) allenatore viola è intenzionato a ripartire da un trio già visto l'anno scorso. Un trio composto da Dodô a destra poi Pongracic e Ranieri al centro. A sinistra non c'è più Gosens, quindi c'è bisogno di andare su una novità che molto probabilmente sarà Valdepenas

Chi ne fa le spese

In tutto questo giro, a farne le spese sono sostanzialmente i nuovi arrivati in estate, a cominciare da Dragusin, prelevato dal Tottenham, e calciatore molto legato, almeno come carriera, al diesse Paratici. Ma anche Viery, Jimenez e Joao Mario, in questo contesto, dovranno sudare per conquistare un posto da titolare. 

L'obiettivo

L’unico obiettivo dev’essere quello di togliersi al più presto da una situazione scomodissima di classifica e psicologica per non rischiare che diventi un'altra volta inquietante. E allora si riparte a ricostruire proprio dalla difesa.

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