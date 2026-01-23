Piñones-Arce: "Serve una Fiorentina più convinta per ottenere i risultati che merita. Contro la Lazio voglio vedere il livello alzato"
Anche la Fiorentina Femminile non sta attraversando un momento fantastico. La classifica resta di buonissimo livello, con le viola secondi a pari punti con l'Inter, ma la Roma capolista è distante sette punti e ultimamente sono stati persi alcuni punti per strada. Alla vigilia della gara contro la Lazio, il tecnico Pablo Piñones-Arce ha parlato ai canali ufficiali del club.
“Serve una Fiorentina più convinta”
“Servirà una Fiorentina più convinta per battere la Lazio. In questo momento ci stanno mancando i gol. Vedo che il nostro calcio sta crescendo, eppure ci sono degli aspetti che dobbiamo sistemare”.
“Dobbiamo alzare il livello”
“La nostra prestazione mi soddisfa, ma non è sufficiente esprimere un buon calcio. Serve qualcosa di più per portare a casa i risultati che ci meritiamo. Contro la Lazio voglio vedere quel pizzico in più di convinzione e finalizzazione necessari”.