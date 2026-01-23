Anche la Fiorentina Femminile non sta attraversando un momento fantastico. La classifica resta di buonissimo livello, con le viola secondi a pari punti con l'Inter, ma la Roma capolista è distante sette punti e ultimamente sono stati persi alcuni punti per strada. Alla vigilia della gara contro la Lazio, il tecnico Pablo Piñones-Arce ha parlato ai canali ufficiali del club.

“Serve una Fiorentina più convinta”

“Servirà una Fiorentina più convinta per battere la Lazio. In questo momento ci stanno mancando i gol. Vedo che il nostro calcio sta crescendo, eppure ci sono degli aspetti che dobbiamo sistemare”.

“Dobbiamo alzare il livello”

“La nostra prestazione mi soddisfa, ma non è sufficiente esprimere un buon calcio. Serve qualcosa di più per portare a casa i risultati che ci meritiamo. Contro la Lazio voglio vedere quel pizzico in più di convinzione e finalizzazione necessari”.