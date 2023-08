Grande tensione in Fiorentina-Nizza: Guessand minaccia di rifilare un pugno a Ranieri

Momenti di grande tensione si sono avuti durante il match tra Fiorentina e Nizza, nonostante si trattasse di un semplice torneo estivo precampionato.

L'apice si è raggiunto al 73' quando Ranieri ha preso per la maglia Guessand poco dopo la metà campo, impedendogli di involarsi verso l'area di rigore viola.

Il giocatore del Nizza per tutta risposta ha minacciato per due volte di rifilare un pugno al difensore gigliato. In campo molti membri delle due panchine per separare i contendenti, ma siamo andati davvero molto vicini alla rissa.

Per la cronaca sia Ranieri che Guessand sono stati ammoniti dall'arbitro.