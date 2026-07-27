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La Nazione: Il sì che è una formalità per la Fiorentina

Redazione /
La Nazione
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Due le pagine per la Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione

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In primo piano il mercato: “Joao Mario, il sì è una formalità Comuzzo al Torino: lavori in corso”. Sottotitolo: “In settimana si chiude per il portoghese della Juve e per lo sbarco in viola di Valdepenas del Real Madrid”. 

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Presenti delle dichiarazioni: “Viery studia da grande: “Grosso vuole qualità”. Sottotitolo: ”Il difensore brasiliano sottolinea le differenza con il calcio brasiliano Sto cercando di apprendere da tutti qualcosa anche il modo di allenarsi". Di spalla infine: “Ritiro inglese: via alla fase due Tutti in campo a Teddington”. 

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