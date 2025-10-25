L'assenza di Odgaard e un'occasione ghiotta per il 10 rossoblù, a distanza di tre anni e mezzo dall'ultima visita

L'assenza di Odgaard tra i convocati di Italiano, spesso impiegato come trequartista nel 4-2-3-1 del Bologna, apre le porte a diverse soluzioni di formazione in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. In particolar modo, salgono le quotazioni di un ex viola che torna al Franchi dopo 3 anni e mezzo.

Il numero 10 rossoblù

Era partita male la stagione di Bernardeschi, che si è infortunato nel precampionato saltando le prime due di campionato. Da lì, il numero 10 dei felsinei ha trovato sempre più spazio, partendo titolare due volte su sei presenze e racimolando 240 minuti in campionato: tuttavia, ciò che gli manca è il primo bonus stagionale.

Sette anni dopo

Il pensiero non può non cadere a quel Fiorentina-Juventus del 2018, quando i bianconeri si imposero per 0-2: fu sua la prima rete dell'incontro, quella che ad oggi è l'unica marcatura di Bernardeschi al Franchi da avversario. Non gli mancherà certo la voglia di cercare la seconda, domani sera.