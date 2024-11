Per parlare della vittoria della Fiorentina sul campo del Genoa, è intervenuto a Radio Bruno Toscana il giornalista Sandro Sabatini: “Sono molto contento dei risultati della squadra viola, si merita ciò che sta ottenendo. Palladino sta valorizzando calciatori come Kean e Bove e io penso che questa squadra possa fare una stagione come quella del Bologna l'anno scorso”.

“Gosens impressionante, Comuzzo non sembra un 2005”

Poi ha aggiunto: “A centrocampo c'è qualità, in difesa è stato trovato un bel mix di esperienza e gioventù. Comuzzo, per come gioca, sembra tutto fuorché un 2005. Gosens è un qualcosa di impressionante, un campione umile che gioca prima di tutto per i compagni”.

“A fine stagione Kean varrà il doppio”

Su Kean: “La Fiorentina l'ha pagato 13 milioni più bonus, dovuti a obiettivi che inizialmente pensavo fossero irraggiungibili ovvero 20 gol segnati e piazzamento in Champions. Oggi devo ricredermi, se continua così questo attaccante a giugno varrà il doppio”.

“De Gea? Povero chi l'ha giudicato solo per il gioco con i piedi…”

Infine su De Gea: “Chi lo ha giudicato per il gioco con i piedi oggi si dovrebbe mangiare le mani. In generale è una cosa che non sopporto: la Juve ha mandato via Szczesny per prendere Di Gregorio, solo perché Thiago Motta lo riteneva più bravo nell'impostazione. Ma il portiere deve prima di tutto parare”.