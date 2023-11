Non ce la fa De La Fuente a fermare le campionesse d'Italia: la Roma passa di misura sulla Fiorentia

Cade anche la Fiorentina Femminile in questo weekend sfortunato per le squadre gigliate. Nel durissimo incontro con la Roma campione d'Italia, le ragazze di De La Fuente sono cadute per 2-1.

Alla bellissima rete realizzata da Greggi, ci aveva pensato Miriam Longo a rispondere appena cinque minuti dopo. Ma le giallorosse sono più strutturate delle Viola e vengono fuori alla distanza. Un gol di Glionna decide il match nella ripresa. Roma che prosegue la sua volata a punteggio pieno, mentre la Fiorentina rimane terza alle spalle della Juventus.