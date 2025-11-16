​​

header logo

Attenti a quei due: la duplice spada di Damocle che pende sulla retroguardia viola che potrebbe complicare la trasferta a Bergamo

Redazione /

La complicata situazione difensiva che riguarda la Fiorentina vale sia a livello qualitativo, che numerico: c'è un problema legato alle prestazioni, senz'altro, ma ce n'è anche uno legato alla scarsa profondità del reparto. E la partita contro la Juventus potrebbe peggiorare ulteriormente le cose.

Due a rischio

Infatti, la Fiorentina conta sia Pongracic, che Ranieri, fra i diffidati: un giallo rimediato sabato prossimo, in una partita tesa come quella contro la Juventus, gli farebbe saltare la sfida successiva di campionato, contro l'Atalanta, a Bergamo. Una trasferta complicata, per di più contro un allenatore che conosce bene l'ambiente quale Palladino.

Cautela verso Bergamo

Tolti loro due, rimarrebbero i soli Comuzzo, Marì e Viti, difesa vista solo in occasione di Inter 3-0 Fiorentina, oltre a Kouadio e Kospo pronti dalla panchina, ma ancora acerbi per match di questo livello, in una situazione così complicata. La presenza dei due diffidati contro la Juventus, quindi, potrebbe diventare un tema.

Notizie correlate
💬 Commenti (3)