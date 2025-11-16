Attenti a quei due: la duplice spada di Damocle che pende sulla retroguardia viola che potrebbe complicare la trasferta a Bergamo
La complicata situazione difensiva che riguarda la Fiorentina vale sia a livello qualitativo, che numerico: c'è un problema legato alle prestazioni, senz'altro, ma ce n'è anche uno legato alla scarsa profondità del reparto. E la partita contro la Juventus potrebbe peggiorare ulteriormente le cose.
Due a rischio
Infatti, la Fiorentina conta sia Pongracic, che Ranieri, fra i diffidati: un giallo rimediato sabato prossimo, in una partita tesa come quella contro la Juventus, gli farebbe saltare la sfida successiva di campionato, contro l'Atalanta, a Bergamo. Una trasferta complicata, per di più contro un allenatore che conosce bene l'ambiente quale Palladino.
Cautela verso Bergamo
Tolti loro due, rimarrebbero i soli Comuzzo, Marì e Viti, difesa vista solo in occasione di Inter 3-0 Fiorentina, oltre a Kouadio e Kospo pronti dalla panchina, ma ancora acerbi per match di questo livello, in una situazione così complicata. La presenza dei due diffidati contro la Juventus, quindi, potrebbe diventare un tema.