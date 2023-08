Il difensore del Genoa Mattia Bani ha parlato a Radio Serie A anche dell'esordio con sconfitta contro la Fiorentina a Marassi. Queste le sue parole: "Siamo partiti male alla prima giornata, ne eravamo consapevoli e dispiaciuti, quindi abbiamo cercato di lavorare in settimana per cercare un equilibrio che ci era un po’ mancato.

Ho sempre detto anche l’anno scorso che tra Serie A e Serie B sono quasi due sport differenti. In Serie B riesci a giocarti tutte le partite e l’ultima in classifica può vincere anche con la prima, mentre in Serie A credo che il campionato sia più diviso in due blocchi dove le prime 8-10 squadre sono ad un livello talmente alto che se concedi mezza occasione ti fanno 3-4 reti come è successo a noi contro la Fiorentina. Probabilmente una partenza così ci ha aiutato perché ci ha fatto capire subito com’è il campionato"