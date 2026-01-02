Si è appena conclusa la prima partita di Serie A del 2026 tra Cagliari e Milan che apre la 18° giornata del campionato: a spuntarla sono i rossoneri per 1-0.

La cronaca della gara

Dopo un primo tempo in cui a farla da padrone è il Cagliari, ma la partita si sblocca al 50' sul primo errore difensivo dei rossoblù: Rabiot pesca Leao, sul quale non va a chiudere Zappa, e l'attaccante rossonero scaraventa in porta il pallone dell'1-0. I padroni di casa non trovano poi il pareggio, e la vittoria va così al Milan.

Come cambia la classifica

Espugnando l'Unipol Domus la squadra allenata da Allegri si prende momentaneamente la testa della classifica salendo a quota 38, mentre quella guidata da Pisacane resta a 18 punti, a +9 sulla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 38, Inter 36, Napoli 34, Roma 33, Juventus 32, Como 27, Bologna 26, Lazio 24, Atalanta 22, Udinese 22, Sassuolo 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 17, Lecce 16, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9.