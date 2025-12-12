Intervistato da TMW a margine dell'assemblea di Lega Serie A, il presidente dell'Hellas Verona Italo Zanzi ha parlato della partita di domenica contro la Fiorentina: “Noi dobbiamo guardare in casa nostra, non siamo nella posizione di analizzare il percorso delle altre squadra. Sarà una partita difficilissima e siamo felici che i nostri tifosi possano seguirci al Franchi. In società siamo tutti uniti e c'è la massima fiducia in Zanetti. Contro l'Atalanta tutti hanno fatto una grandissima partita”.

Poi ha aggiunto: “Dal mio ultimo intervento la Lega è cresciuta tanto, anche in termini di forza e spirito collettivo. C'è più unione, più idee condivise da parecchie squadre, in generale siamo molto allineati”.