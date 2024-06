Corvino: "Mi ricordo tutte le critiche per l'acquisto di Vlahovic. A vedere quello che è diventato, ora sono carezze. Sua madre mi disse..."

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino ha commentato a TvPlay.it la sua carriera da dirigente a Firenze, intervenendo su alcuni degli acquisti fatti in viola.

‘Decisi di cedere Bojinov alla Fiorentina perchè…’

“Ogni giocatore ha la sua storia e può essere potenzialmente un top o un flop. A volte dipende non solo dalle capacità, ma da tanti fattori mentali, psicologici e ambientali, che possono far esprimere bene o meno un calciatore. Bojinov lo presi a 12-13 anni, in un viaggio a Malta, dove ero andato per vedere Berbatov. Quest’ultimo tra l’altro lo avevamo preso, prima che saltasse tutto dopo l’iter delle visite mediche… Poi, al debutto di Bojinov in Serie A, dopo che in metà stagione aveva fatto 11 gol, decisi di cederlo alla Fiorentina, per dare più spazio a Vucinic. Non avevo il consenso della società e non avevo quello di Zeman, ma si rivelò la scelta giusta, anche perché poi Vucinic lo rivendemmo a 21 milioni”.

‘La mamma di Vlahovic mi disse ’è il nuovo Batistuta'

"Si pensava che non fosse giusto il mio acquisto di Vlahovic, perché era un ragazzo di 17 anni che non conosceva nessuno, pagato un milione e mezzo di euro e che occupava una casella da extracomunitario che precludeva la possibilità di altri acquisti per la prima squadra. Ebbi molte critiche dall’interno e dall’esterno, anche per il fatto di averlo preso a dicembre per farlo poi arrivare a Firenze a luglio. Fu un momento dove fui molto criticato, è vero. Ma vederlo oggi a quei livelli e sapere che la Fiorentina ha incassato 80 milioni dalla sua cessione, fa diventare carezze quelle critiche. Ricordo che al momento della firma di Vlahovic, la madre mi guardò negli occhi e mi disse: ‘Guardi che le sto dando il nuovo Batistuta’. Io le risposi, preso alla sprovvista: ‘Mi basterebbe che sia il nuovo Toni’. Aveva ragione lei e mi ero sbagliato io”.