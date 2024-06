Il futuro di Belotti è ancora incerto. Il Gallo tra la difficile permanenza in viola e l'interesse di un'ambiziosa neopromossa

Belotti di rientro alla Roma dopo il prestito alla Fiorentina

Arrivano aggiornamenti da Sky Sport sul futuro di Andrea Belotti. Il Como pensa all'attaccante classe '93 per rinforzarsi dopo la grande stagione in Serie B che ha portato alla promozione diretta in A grazie al secondo posto in classifica. Belotti è reduce dal prestito alla Fiorentina, con la quale è sotto contratto fino al 30 giugno.

Il Como spinge per il Gallo

I lariani insistono con decisione per il Gallo, il cui futuro a Firenze è tutt'altro che scontato. Infatti attualmente non ci sono i presupposti perchè il giocatore di proprietà della Roma possa rimanere in viola, considerato anche l'ingombrante ingaggio che percepisce. Ed ecco che nel frattempo il Como si è fatto avanti per sondare il terreno per l'esperto attaccante.