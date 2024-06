L'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio affrontando varie tematiche calde di casa gigliata, dal campo al mercato. Di seguito le sue dichiarazioni salienti.

“L’importante in questo momento è che i dirigenti viola sappiano già dove intervenire, come Palladino vuole giocare e andare a stilare l’elenco di calciatori che servano per come l’allenatore intende schierare la Fiorentina. Dopo l’incursione di Palladino in conferenza, ora attendiamo che venga presentato. Sicuramente per giocare con una linea arretrata a 3, servono 6 uomini in difesa. Lucchesi può essere una buona riserva, penso che Comuzzo andrà a giocare. Occorrono due difensori di esperienza, se possibile anche europea”.

‘Terrei Castrovilli e non Bonaventura, perchè…’

“Punterei tutto su Castrovilli, che è giovane ed è sulla via per tornare il calciatore di una volta come fatto. Bonaventura ha esperienza ma anche una certa età e ha avuto spesso e volentieri degli stop quest’anno. Vranckx è un buon giocatore, poi va capito cosa vuole fare Palladino e da come intende impostare il gioco. Barone era un piccolo padre-padrone e spesso e volentieri decideva lui, penso che stavolta l’allenatore avrà maggiore voce in capitolo sul mercato. Servono muscoli e qualità tecnica in mezzo al campo”.

‘Amrabat? O porta i soldi o resta a Firenze’

“Penso che la Fiorentina si sia già tirata giù anche troppo le mutande per Amrabat. È voluto andare a Manchester, non ha fatto un granché, o ci porta una squadra che dà soldi veri, sennò rimane a Firenze. 25 milioni e va bene, può andare. Altrimenti non può ancora andare via in prestito…facciamo sempre quello che vuole lui allora. Non mi sembra un calciatore che possa cambiare la vita, a Manchester ha giocato poche partite senza fare chissà cosa. Che pretenda mi sembra un po’ esagerato.”