L'ex portiere e dirigente della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato nel consueto intervento a Lady Radio del momento di forma della squadra di Palladino, reduce dalla vittoria a Torino contro i granata. Queste le sue parole: "In questa squadra rivedo lo spirito della Fiorentina '82. Quella formazione non partì con traguardi ambiziosi da raggiungere, ma alla fine lottò per il titolo dopo non essere partita benissimo.

Questi risultati sono ganzi: vincere 1-0 lottando tutta la partita a noi piace. 1-0 in trasferta è goduria. Certo, poi devi anche meritare, non le puoi rubare tutte. Non mi riferisco alla Fiorentina, anche se è stata una partita difficile quella di ieri. Siamo stati sia bravi che fortunati. Palladino? E' arrivato alla Fiorentina quando tutti si aspettavano i risultati, c’era pressione. Dopo il mercato ha cambiato la squadra: 9 titolari su 11 tutti nuovi. Cabral come possibile vice Kean? Conosce Firenze, potrebbe andare bene. Quella su di lui una delle poche scelte sbagliate di Rui Costa".