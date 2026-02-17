Opzione Fiorentina ancora viva per Emerson Royal: "Continua a godere di prestigio internazionale"

L'opzione Emerson Royal resta sempre viva per la Fiorentina. E' quello che emerge quest'oggi su diversi media brasiliani (il giocatore è attualmente in forza al Flamengo).

Il terzino “continua a godere di prestigio internazionale e potrebbe ricevere offerte ufficiali da club europei nella prossima sessione di calciomercato”, viene riportato in Brasile.

In particolare la Fiorentina in Italia e il Valencia in Spagna starebbero monitorando la situazione e considerando l'acquisto dello stesso giocatore nella prossima sessione di mercato.