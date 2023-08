Aspettando Ikone. Il francese e il fastidioso problema che lo allontana dal campo…ancora per quanto?

Niente da fare, Jonathan Ikone non sarà presente neppure stasera per la decisiva sfida contro il Rapid Vienna. L’ala francese non ha ancora giocato un minuto in questo inizio di stagione, e rimane fuori nonostante si alleni in gruppo già da prima della sfida casalinga col Lecce. ‘Jorko’ sta recuperando da un problema all’anca rimediato dopo l’amichevole di Newcastle contro il Nizza durante la ‘Sela Cup’.

Il mancino classe ’98 non ha preso parte neppure alle amichevoli contro Sestri Levante e Ofi Creta, e non mette minuti nelle gambe in partita da quasi un mese. Un’assenza che ha limitato il pacchetto esterni della Fiorentina della soluzione di maggiore imprevedibilità, con Italiano che ha alternato Brekalo e Sottil nel ruolo di ala sinistra.

La Fiorentina ha confermato Ikone nonostante le sirene arabe, dopo un’annata da 51 presenze, 6 reti e 8 assist, in cui il francese si è acceso tuttavia solo a tratti, palesando discontinuità e difficoltà di trovare incisività in campo. Italiano però non ha mai negato la fiducia al nativo di Bondy, sul quale la dirigenza viola ha deciso di puntare ormai più di un anno e mezzo fa.

Quella che inizia è un po’ la stagione della verità per Ikone, chiamato ad un contributo di maggior spessore sul piano del rendimento e dell’impatto sul campo dopo tanti alti e bassi. Con l’Inter potrà forse arrivare la prima convocazione per il numero 11 gigliato, desideroso di riassaggiare presto il campo dopo un inizio in salita.