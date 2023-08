I convocati di Italiano per la decisiva sfida col Rapid Vienna: Infantino non ce la fa, ancora out Ikone. Si rivede Sabiri

Mister Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina per la gara contro il Rapid Vienna, decisivo ritorno del Playoff di Conference League.

Ecco i giocatori che saranno a disposizione del tecnico gigliato: Amatucci, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Cordeiro Dos Santos DODO’, Duncan, Gonzalez, Kayode, Kokorin, Kouamé, Mandragora, Martinelli, Martinez Quarta, Milenkovic, Mina, Nzola, Parisi, Ramos Melo ARTHUR, Ranieri, Sabiri, Sottil e Terracciano.

Ancora out Ikone, mai disponibile finora in stagione, così come Infantino, fermato da un affaticamenteo al flessore. Dentro invece Sabiri, reduce da un problema al ginocchio. Non disponibili Amrabat e Jovic, fuori dalla lista UEFA così come Barak, oltretutto ancora non pronto fisicamente. Rimangono fuori anche Pierozzi, ancora indisponibile, e il lungodegente Castrovilli, non inserito in lista.