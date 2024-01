Serie B, lo scontro fra Aquilani e Bianco è ricco di reti. La Ternana di Lucchesi, Distefano e Favasuli cade male a Bari

Bianco vs Aquilani

Pomeriggio di Serie B per alcuni giocatori di proprietà della Fiorentina. Partiamo da Pisa-Reggiana, match che vedeva opporsi l'ex allenatore della Primavera Aquilani e il centrocampista Alessandro Bianco. Il giovane classe 2002 ha giocato per ben 75 minuti, come al solito uno dei titolarissimi di Nesta. Sostituto anche perché ammonito, Bianco ha portato a casa una prestazione convincente. Per la cronaca, l'incontro è terminato 2-2, con un recupero al 82' di Torregrossa per i padroni di casa toscani, che erano passati in vantaggio ad inizio gara con un rigore per poi essere prima ripresi e poi superati.

La Ternana di Distefano cade

Sconfitta invece per la Ternana di Distefano, Lucchesi e Favasuli. I primi due hanno giocato dall'inizio, venendo sostituiti nella ripresa, mentre il terzo è subentrato, raccogliendo minuti importanti per il suo percorso in serie B. Il Bari ha avuto la meglio, vincendo in casa per 3-1; a nulla è servita la rete di Diakitè per le Fere. Distefano e Lucchesi comunque si confermano giocatori importanti per una formazione che punta a mantenere la categoria.