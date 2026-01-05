Luvumbo non è più incedibile per il Cagliari. Sondaggio della Fiorentina, ma interessa anche in Francia: la situazione

Arrivano aggiornamenti dalla Sardegna per quanto riguarda la posizione di Zito Luvumbo e il suo futuro nella rosa del Cagliari. Appena rientrato dalla Coppa d’Africa, l’attaccante angolano non è più considerato incedibile e il suo scarso impiego alimenta le voci su un possibile addio.

Sondaggio viola

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, la Fiorentina avrebbe avviato un primo sondaggio esplorativo, senza però presentare un’offerta ufficiale.

Interessamento in Francia

C'è un altro interessamento per lui, però, che arriva dalla Francia. Si sarebbe infatti fatto avanti il Tolosa con una manifestazione di interesse ancora preliminare.