Gasperini: "Con Dybala e Pellegrini abbiamo interrotto la fase offensiva della Fiorentina, l'abbiamo gestita bene"

Dopo tante sconfitte raccolte a Firenze, stavolta Gian Piero Gasperini ha vinto al Franchi battendo una derelitta Fiorentina per 2-1 e ha parlato così a Dazn:

"Gli spazi erano invitanti oggi, non siamo riusciti a sfruttarli bene, un po’ con Dybala. Più che chiudere la partita, abbiamo pensato a gestirla ma abbiamo corso l’unico vero rischio su Gosens, il tiro di Piccoli era difficile da evitare. E’ vero che non creiamo tanto ma rischiamo anche pochissimo. Abbiamo cercato con i nuovi entrati di togliere il controllo alla Fiorentina, con il loro palleggio Dybala e Pellegrini sono stati bravi a togliere continuità in attacco a loro.

Che effetto fa il primato? Sono molto contento per la gente, per la squadra è un premio alla loro prestazione, abbiamo fatto sei partite finora. Qualcuno ancora giustamente non ci ha dato credito sufficiente per essere in quella posizione, questi ragazzi hanno grande applicazione e un grande entusiasmo. Sono particolarmente felice per loro, ci dà la possibilità di arrivare alla sosta con grande fiducia e poi sappiamo cosa dobbiamo migliorare".