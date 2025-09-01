Tutto fatto per il ritorno di Ikoné in Francia. L'attaccante sta firmando il contratto con la sua nuova squadra
Tutto fatto per il ritorno in Francia di Jonathan Ikoné, esterno della Fiorentina che tra poco sarà un nuovo giocatore del Paris FC.
L'affare
Il giocatore francese, dopo il prestito al Como, farà ritorno in oltralpe, dove lo attende la seconda squadra di Parigi, neopromossa in Ligue 1, che lo acquisterà a titolo definitivo.
Attesa per l'ufficialità
Ikoné ritroverà l'ex Fiorentina Maxime Lopez. Attesa l'ufficialità dell'affare, con il giocatore che sta attualmente firmando il nuovo contratto con la società parigina. Lo scrive il giornalista Sacha Tavolieri.
