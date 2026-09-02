Ludi: "Ringraziamo la Fiorentina che si è privata di un attaccante come Kean negli ultimi giorni di mercato. Paratici miglior ds d'Italia"

Intervenuto a Sky Sport il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha commentato la trattativa che ha portato l'attaccante Moise Kean dalla Fiorentina a vestire la maglia dei lariani.

"Un piacere negoziare con Fabio Paratici"

Ludi ha spiegato come si è svolto l'affare per Kean: “La trattativa non è stata lineare, ma molto onesta. Le conversazioni sono state sempre serie. Noi siamo stati i primi ad approcciare il giocatore e la Fiorentina ci ha dato apertura. Poi ci siamo fermati noi, perché dovevamo capire quale budget avessimo a disposizione dopo il colpo Chalobah. Siamo tornati, come sapete, sul finale. Ringraziamo gli agenti che hanno tenuto viva la trattativa e anche la Fiorentina, che si è privata di un attaccante del calibro di Kean negli ultimi giorni di mercato. Aggiungo che è stato un piacere negoziare con Paratici, il miglior direttore sportivo d'Italia, se non d'Europa".

"Fabregas determinante per far arrivare Kean"

Poi ha espresso il suo parere sul peso del tecnico del Como Cesc Fabregas nella trattativa per l'ormai ex giocatore viola: "Nelle trattative di oggi gli allenatori sono determinanti, sia nelle scelte dei giocatori sia nella conoscenza del giocatore. Non è certo soltanto Fabregas a fare colloqui coi giocatori. Lui ha però un carisma naturale che gli permette di trasmettere competenza e passione. La nostra forza è quella di lavorare insieme e allineati, il mister ha una capacità di convincimento non scontata".