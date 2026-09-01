UFFICIALE: Finisce qui la storia tra Kean e la Fiorentina
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Adesso è ufficiale: Moise Kean è un nuovo giocatore del Como!
Ufficiale
Conclusa l'operazione in uscita più importante per la Fiorentina, che cede il suo miglior attaccante dopo due anni in viola. Lo rende noto la Lega Serie A, comunicando il deposito del suo nuovo contratto con il Como.
Le cifre
Kean raggiunge i lariani in prestito oneroso a 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni più 5 di bonus, per un affare complessivo che potrebbe arrivar a 40 milioni.
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