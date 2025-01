Il giornalista e tifoso viola Marcello Mancini ha parlato a Lady Radio, esprimendosi sul difficile momento della Fiorentina di Palladino e soffermandosi in modo particolari su alcuni temi di casa gigliata.

‘Fiorentina in stato confusionale, un’instabilità che spaventa'

"Palladino non è il principale responsabile dell’attuale situazione, cambiarlo mi sembra un errore. Però va capito cosa ha determinato questa situazione. Non credo ci siano solo ragioni tecniche e fisiche ma anche interne e psicologiche. Certo, se è venuto meno il feeling con la società, è inutile andare avanti. Dopo il Monza Pradè intervenne, dopo il Torino c’è stato un silenzio. Se c’è ancora piena fiducia avrei pensato ad una presa di posizione forte della dirigenza, ma non c’è stata. Questa instabilità spaventa molto più dei problemi tecnici, c’è uno stato confusionale, nel quale metto anche la cessione di Kayode”.

‘Tanti calciatori da cedere sono ancora a Firenze… e parte Kayode’

“La società si deve dare una svegliata, Palladino lavora con le uova che ha, ma Biraghi e Ikone, e Kouame che ci stanno a fare? Sono ancora qui e non li vuole nessuno, mancano 10 giorni alla fine del mercato. Pradè ha detto pubblicamente che ci sono calciatori che tirano indietro, e si manda via Kayode? Ci sono altre zavorre di cui liberarsi. Un giovane, alle soglie della Nazionale, mi sembrava l’ultima delle urgenze. È un brutto periodo, e non vedo in prospettiva il modo di sistemare questa situazione”.