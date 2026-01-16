L'attesa ripaga la Fiorentina: formula e cifre dell'affare per Harrison e il retroscena su una richiesta del Leeds

Jack Harrison tra qualche ora darà a Firenze per firmare il suo nuovo contratto con la Fiorentina. E' lui il terzo acquisto di gennaio della società viola dopo Solomon e Brescianini.

Attesa

E' servito qualche giorno in più per chiudere un affare che sembrava già fatto qualche giorno fa, ma alla fine la Fiorentina ha avuto quello che voleva: affare in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, come riporta Niccolò Ceccarini.

Niente obbligo

Nessun obbligo di riscatto, nemmeno condizionato. Questa era stata una richiesta iniziale del Leeds, che poi è stato convinto dalla Fiorentina ad accettare il prestito con il semplice diritto di riscatto. Lo scrive La Nazione.