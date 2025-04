Un brutto Napoli rischia a Monza, ma trova i tre punti finali. Brianzoli sempre più in Serie B. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

Prosegue il sabato di Serie A: allo Upower Stadium di Monza il Napoli fatica molto, ma strappa i 3 punti. I partenopei passano per 0-1, basta un gol del solito McTominay.

La cronaca della partita

Proprio lo scozzese si rende pericoloso da subito con una punizione al 16°, che Turati riesce a deviare: poco dopo è Spinazzola a liberarlo in area, ma Caldirola è bravo a chiuderlo. Ci si aspetterebbe una partita a senso unico, e invece i padroni di casa crescono gradualmente, andando vicinissimi al vantaggio con una grande giocata dell'ex viola Gaetano Castrovilli, che salta Rafa Marin ma tira a lato della porta difesa da Meret. Anche Dany Mota ha un'occasione sullo scadere, ma non riesce a deviare in porta un tiro da fuori.

Nel secondo tempo è ancora il Monza che picchia, cercando l'incredibile vantaggio: l'occasione più limpida è di Caldirola, che di testa tira alto. Da lì è il Napoli a prendere fiducia: prima è Politano che si fa fermare da una bella parata di Turati, ma è un errore del portiere del Monza che spalanca la porta a McTominay che, di testa, non sbaglia per lo 0-1. Finale molto concitato, col Monza che ci prova con orgoglio, ma non basta.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Napoli 71, Atalanta 61 Juventus 59, Bologna 57, Lazio 56, Roma 54, Fiorentina 53, Milan 51, Udinese 40, Torino 40, Genoa 39, Como 39, Verona 32, Cagliari 30, Parma 28, Lecce 26, Empoli 24, Venezia 24, Monza 15.