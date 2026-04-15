Mateta: "I nostri tifosi portano sempre molta energia, spero che vengano a Firenze, ne avremo bisogno. Siamo concentrati sul ritorno"

Jean-Philippe Mateta, in vista del ritorno del quarto di finale di Conference che vedrà il Crystal Palace visitare la Fiorentina, ha espresso su Palace TV le sensazioni relative alla sfida di domani sera.

Sulla partita di domani sera

“I tifosi hanno un ruolo importante per noi quando giochiamo in casa, soprattutto quando segno e scalcio la bandierina, fanno molto rumore e mi piace: portano sempre molta energia e, in questo tipo di partite, ne abbiamo bisogno. Spero che vengano a Firenze: la partita col Newcastle (finita 2-1 in favore delle Eagles, ndr) ci ha dato fiducia per andare a giocare a Firenze, e adesso siamo concentrati su quella partita”.

Sul finale di stagione

Poi, sugli ultimi due mesi di stagione: “Per noi è un periodo molto stimolante, abbiamo una rosa profonda e il mister può cambiare molto. Abbiamo battuto una grande squadra come il Newcastle e adesso abbiamo il cammino europeo. Questa situazione ci dà molte energie: spero che vinceremo tutte le partite!”.