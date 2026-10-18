Raimondo e l'esultanza alla Batistuta: "Per carità, anche assomigliargli vagamente sarebbe già troppo"

A La Gazzetta dello Sport ha parlato una delle rivelazioni di questa Serie A: Antonio Raimondo, attaccante di proprietà del Bologna ma che per il secondo anno consecutivo veste la maglia del Frosinone.

Esultanza da pistolero

Reduce dalla tripletta contro il Sassuolo di Aquilani, l'attaccante di Ravenna ha spiegato a la rosea la sua esultanza da pistolero, che ricorda molto quella del grande ex Fiorentina Batistuta.

Le parole di Raimondo

"È nata (|'esultanza, ndr) l'anno passato con amici di Salerno prima dell'ultima partita, ha portato bene e sto continuando a farla.Se assomiglia a quella di Batistuta? Più o meno. Niente paragoni, per carità. Assomigliare lui solo vagamente sarebbe già troppo."