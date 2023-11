Una Fiorentina quasi senza casa: "Empoli e Padovani scadenti, chi li ridà i soldi al club?"

La sensazione è che si sia sempre più alle porte coi sassi, perché a gennaio dovrebbero iniziare i lavori sulla Curva Ferrovia e a giugno la Fiorentina dovrà riconsegnare il ‘Franchi’ al Comune. Sul Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi si interroga sul futuro del club viola in relazione proprio all'impianto nel quale dovrà giocare i suoi prossimi match.

Poco convincenti le due soluzioni ad oggi in ballo, perché da un lato per il ‘Padovani’ serviranno soldi e tempi per adeguarlo almeno a 7.000 posti mentre per ampliarlo ulteriormente non è ancora chiaro chi debba intervenire. E dall'altro anche ad Empoli ci saranno dei lavori, nel prossimo settembre, con capienza che passerà da 16.000 a 12.000: “La Fiorentina fa poco meno di 20.000 abbonati e circa 30.000 spettatori di media: chi restituirà i soldi al club?”.