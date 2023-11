Nardella: "Prima il Franchi, poi la tramvia: il Governo Meloni sta facendo campagna elettorale togliendo fondi a Firenze"

Nuovo attacco da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella al Governo di Giorgia Meloni, in seguito al taglio di 30 milioni già stanziati per il 2024 per la realizzazione della tramvia di Firenze. Queste le parole di Nardella, riportate dall'edizione online de La Nazione: “Ancora una volta questo Governo, e in particolare la Lega, taglia risorse alla città di Firenze, soldi preziosi per realizzare opere pubbliche e trasporti per i cittadini”.

“Ormai è evidente che il Governo Meloni abbia come obiettivo quello di fare campagna elettorale privando Firenze di soldi che le spetterebbero. Lo hanno fatto con lo stadio Franchi, poi con i Piani urbani integrati e ora con la tramvia. Ma se pensano che facendo un dispetto ai fiorentini vinceranno le elezioni si sbagliano, i fiorentini non hanno l'anello al naso”.