La Fiorentina va a caccia di soldi

La Fiorentina in questo finale di stagione va anche a caccia di soldi per l'immediato e per il futuro.

Introiti immediati e per il futuro

Dai 16 ai 18 milioni che entreranno con la Conference all'upgrade che arriverebbe con l'accesso all'Europa League. Quanto vale la seconda competizione europea? Secondo i calcoli riportati dal Corriere dello Sport-Stadio sui 28-30 milioni.

Due partite fondamentali

A proposito di Europa, domani sera contro il Napoli i viola si giocano la possibilità di conquistare l'ottavo posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Conference League. Poi il 29 maggio ci sarà la finale di Atene che determinerà non solo la vincitrice del trofeo ma chi, l'anno prossimo, si ritroverà in Europa League.