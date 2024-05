Chi la vuole se la piglia? Non pare proprio questo il caso. Fiorentina, Napoli e una corsa a rilento verso la Conference

Superato l'ostacolo Monza, davanti alla Fiorentina ora c'è il Napoli come prossimo sfidante prima dell'attesissimo match di Conference League, la finalissima di Atene. In realtà, prima dell'Olympiakos, i Viola di Italiano se la dovranno vedere col Cagliari di Ranieri, ma quella sfida potrebbe essere inutile se venerdì al Franchi dovesse ripetersi il risultato di lunedì scorso.

Tante le chances sprecate dai Viola…

Una vittoria contro i partenopei, infatti, significherebbe qualificazione automatica alla prossima edizione della Conference. Traguardo che verrebbe centrato per il terzo anno consecutivo, sempre con Vincenzo Italiano. Peccato che, questo pass da strappare, la Fiorentina l'avrebbe potuto ottenere molto tempo prima, mancando invece diversi punti contro avversari decisamente alla portata. Si ripensi solo alla recente sconfitta in quel del Bentegodi.

…ma ancor di più quelle del Napoli

Stesso discorso, tuttavia, vale per i campioni d'Italia, al terzo allenatore stagionale, in totale balìa delle onde di un campionato che li ha visti spesso e volentieri sconfitti e umiliati. Anche all'andata, al Maradona, la Fiorentina passò grazie alle reti, fra gli altri, di un Brekalo che se ne sarebbe poi andato presto. Dunque, è tutto un rebus questo match da scontro diretto, con una Conference in palio da… chi la vuole se la piglia? Forse non è proprio questo il caso, anche se i Viola, venerdì al Franchi, possono - ancora una volta - riscrivere la propria storia.