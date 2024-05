Calzona potrebbe salire a Firenze con un Napoli veramente decimato. Non solo Osimhen, gli azzurri contano tanti acciaccati

Stando al report odierno pubblicato sul sito ufficiale del Napoli, il tecnico Calzona contro la Fiorentina potrebbe fare a meno di diversi calciatori.

Le ultime sugli infortunati in casa Napoli

Victor Osimhen potrebbe davvero saltare la sfida di campionato con i gigliati, così come l'esterno sinistro Mario Rui. Speranze più vive invece per Lindstrom e Zielinski. Ha recuperato totalmente Mazzocchi.

Il report della seduta odierna

"Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45). Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Lindstrom e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Palestra per Mario Rui. Osimhen ha fatto terapie. Mazzocchi si è allenato in gruppo".