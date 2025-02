L’ex attaccante viola Massimo Orlando ha commentato a Toscana TV la gara di ieri sera, che ha visto sconfitta di misura la Fiorentina contro l’Inter a San Siro.

‘La Fiorentina esce da San Siro consapevole di essere una grande squadra’

“La vittoria di giovedì scorso ha fatto sì che Palladino schierasse la stesa formazione. Forse poteva osare qualcosa in più a fine primo tempo e magari cambiare di più a livello di squadra, ma non me la sento di criticarlo, l’atteggiamento è stato quello giusto. L’Inter ha messo un’intensità diversa, la Fiorentina esce sconfitta ma con la consapevolezza di essere una grande squadra e di stare bene. L’esultanza interista a fine gara la dice lunga, sembrava avessero vinto il derby, hanno ottenuto la vittoria ma sofferto molto. L’Inter comunque ha meritato di vincere, anche se nella ripresa pure i mezzi falli venivano sempre fischiati a favore dei nerazzurri”.

‘Fagioli deve diventare un punto fermo, su Zaniolo…’

“Molto interessante l’ingresso di Fagioli, fa ben sperare. La sua qualità nessuno l’ha mai messa in discussone, deve essere un punto fermo della Fiorentina. Kean ha lottato ma contro la difesa dell’Inter è quasi impossibile. Folorunsho avrebbe potuto giocare dall’inizio, io non ci rinuncerei mai. Spero che Zaniolo dopo gli infortuni possa crescere, soprattutto di condizione fisica, e ritrovare fiducia in viola. Gudmundsson è il calciatore che sta preoccupando di più. Antognoni mi ha detto che Ndour è fortissimo, davvero tanta roba, poi nell’ultimo anno e mezzo ha avuto problemi di ambientamento nelle esperienze fatte. Ho la sensazione che Palladino schiererà spesso il 3-4-2-1 e il 3-5-2 definendo un undici ‘ideale’”.