Le polemiche su Inter-Fiorentina si spostano a Sanremo. Conti: "Non sono triste per il risultato, ma perché la palla era fuori..."

Le polemiche su Inter-Fiorentina si spostano a Sanremo, dove praticamente tutto è pronto per l'inizio del Festival.

Il presentatore e tifoso viola, Carlo Conti, ieri ha visto il match di San Siro, per questo quando gli viene detto che sembra un po' triste per il risultato di ieri sera, ecco che arriva la sua risposta a tono: "No no, non sono triste per il risultato, ma perché la palla era uscita".

Il riferimento è ovviamente al cross di Bastoni fatto da fuori campo e che ha generato l'angolo dal quale è nato il primo gol nerazzurro.