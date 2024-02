I risultati di questa settimana confermano l'Italia al primo posto nel ranking UEFA 2023/24 con 14.714 punti, davanti a Germania (13.928) e Inghilterra (13.875). Se fino a fine stagione si protraesse il primo posto in questa classifica del nostro paese, dalla prossima stagione ci sarà un nuovo posto disponibile in Champions League per le squadre italiane e dunque una squadra qualificata in più per le competizioni europee.

Andrebbero così a giocarsi la Champions League le prime cinque squadre classificate in Serie A, mentre la sesta e la vincente della Coppa Italia sarebbero qualificate in Europa League, con la settima in Conference League. Nel caso in cui la vincente della Coppa Italia (tra Fiorentina, Atalanta, Juventus e Lazio) si qualificasse almeno per l'Europa League già con il posizionamento in campionato, la settima classificata andrebbe in Europa League, con l'ottava in Conference.