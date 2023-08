Con la vittoria a Marassi, un giocatore della Fiorentina taglia il traguardo delle 100 presenze

Ottima serata per la Fiorentina: il debutto in campionato è una risposta forte, con un convincente 1-4 a Genova. In una notte dove tutto (o quasi) è andato per il meglio, un giocatore viola si toglie anche un'importante soddisfazione personale.

Con la prestazione di ieri, Pietro Terracciano ha tagliato il traguardo delle cento presenze con la maglia della Fiorentina. In viola da ormai quattro stagioni e mezzo, il portiere ex Empoli arriva a tre cifre di presenze a difesa della porta gigliata.